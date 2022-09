Paredes ha bisogno di una mano: arriva la soluzione drastica (Di lunedì 26 settembre 2022) La Juventus, negli ultimi giorni di mercato, ha chiuso la trattativa per Paredes; l’argentino, però, deve essere aiutato. Nella passata stagione, la Juventus ha avuto diversi problemi tra cui il centrocampo, un reparto che non è riuscito a rendere al meglio tra infortunati e prestazioni non all’altezza. Ecco perché, nell’ultima sessione di mercato, i bianconeri hanno preso Pogba; il francese, arrivato a parametro zero, porta quel giusto mix di fisicità, qualità e capacità di regalare un numero importante di gol e assist. I bianconeri, però, non cercavano solo una mezzala ma anche un regista; Allegri, infatti, ha sempre avuto bisogno di un regista che potesse dettare tempi e ritmi di gioco. Paredes è sempre stato l’obiettivo numero uno; l’argentino, però, ha bisogno di una ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 settembre 2022) La Juventus, negli ultimi giorni di mercato, ha chiuso la trattativa per; l’argentino, però, deve essere aiutato. Nella passata stagione, la Juventus ha avuto diversi problemi tra cui il centrocampo, un reparto che non è riuscito a rendere al meglio tra infortunati e prestazioni non all’altezza. Ecco perché, nell’ultima sessione di mercato, i bianconeri hanno preso Pogba; il francese,to a parametro zero, porta quel giusto mix di fisicità, qualità e capacità di regalare un numero importante di gol e assist. I bianconeri, però, non cercavano solo una mezzala ma anche un regista; Allegri, infatti, ha sempre avutodi un regista che potesse dettare tempi e ritmi di gioco.è sempre stato l’obiettivo numero uno; l’argentino, però, hadi una ...

Gennaro37144533 : @MatthijsPog Paredes e un grande giocatore anche lui ha bisogno di tempo per adattarsi e trovare la forza al 100% - jackpoolista : @Pepitos54 @SpaceSerieA Pogba ormai è un giocatore che non da più garanzie fisiche Andre. Paredes è invece uno che… - ZonaBianconeri : RT @Aurix957: La rosa è scarsa Paredes non è Pirlo cit Quando capirete che i giocatori hanno bisogno di sentire fiducia? #Juventus #allegri… - Aurix957 : La rosa è scarsa Paredes non è Pirlo cit Quando capirete che i giocatori hanno bisogno di sentire fiducia?… - Bibbi677 : @Ju_hachi_go18 @Ugo53936713 @SPapasidero Pure Paredes, Vlahovic e Gatti sono costati quasi 100 milioni. Non ho biso… -