Paola Barale perde la pazienza a Domenica In: Mara Venier fa un passo indietro (Di lunedì 26 settembre 2022) Il 25 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Mara Venier, come sempre, ha cercato di tirare fuori il meglio dai suoi ospiti, ma qualcosa è andato storto. Durante l'intervista con Paola Barale, infatti, ha posto una domanda che ha fatto innervosire sia la diretta interessata che Milly Carlucci. Poco dopo, ha commesso un'altra gaffe con la cantante Elodie. Domenica In, Paola Barale infastidita da Mara Venier: "Parliamo di Ballando" Mara Venier cerca sempre di creare un'atmosfera vivace e allegra a Domenica In. Non è una grande fan delle polemiche e preferisce scherzare con i suoi ospiti piuttosto che dare vita ad accese discussioni. Nella puntata ...

