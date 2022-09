Pancia gonfia? Le cause possono essere diverse: dalle cattive abitudini alimentari alle modificazioni ormonali fino all'assunzione di alcuni tipi di farmaci. Ecco quali strategie può essere utile adottare per risolvere il problema (Di lunedì 26 settembre 2022) Pancia gonfia, un disturbo fastidioso di cui soffrono molto spesso soprattutto le donne. Le cause possono essere diverse: dall’alimentazione scorretta allo stress fino a fattori meno conosciuti e che si tendono a sottovalutare. Può capitare infatti che la tensione a livello addominale sia causata dalle oscillazioni ormonali, come quelle che si verificano in menopausa, ma anche dall’assunzione di alcuni tipi farmaci. Per capire meglio l’origine di questo disturbo, abbiamo rivolto alcune domande al dottor Marco Dal Fante, responsabile di Gastroenterologia ed Endoscopia di Humanitas San Pio X. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 settembre 2022), un disturbo fastidioso di cui soffrono molto spesso soprattutto le donne. Le: dall’alimentazione scorretta allo stressa fattori meno conosciuti e che si tendono a sottovalutare. Può capitare infatti che la tensione a livello addominale sia causataoscillazioni, come quelle che si verificano in menopausa, ma anche dall’di. Per capire meglio l’origine di questo disturbo, abbiamo rivolto alcune domande al dottor Marco Dal Fante, responsabile di Gastroenterologia ed Endoscopia di Humanitas San Pio X. ...

