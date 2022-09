Pamela Prati ha trovato finalmente il suo Marco? Bellavia sempre più vicino (Di lunedì 26 settembre 2022) È passata giusto una settimana da quando è iniziato il Grande Fratello Vip 7. In meno di sette giorni, i nuovi concorrenti hanno popolato la casa di emozioni, discussioni e prime rivelazioni. Non mancano però neanche i primi rapporti speciali. Uno di questi riguarda due vipponi che davvero nessuno si aspettava. Stiamo parlando di Pamela Prati e Marco Bellavia. I due concorrenti sembrano sempre più vicini. Pamela ha finalmente trovato il suo Marco? Pamela Prati al GF Vip 7 dimentica Mark Caltagirone con Marco Bellavia? È da tempo che i telespettatori del GF Vip 7 hanno notato la nascita di un bel rapporto tra Pamela e Marco ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 settembre 2022) È passata giusto una settimana da quando è iniziato il Grande Fratello Vip 7. In meno di sette giorni, i nuovi concorrenti hanno popolato la casa di emozioni, discussioni e prime rivelazioni. Non mancano però neanche i primi rapporti speciali. Uno di questi riguarda due vipponi che davvero nessuno si aspettava. Stiamo parlando di. I due concorrenti sembranopiù vicini.hail suoal GF Vip 7 dimentica Mark Caltagirone con? È da tempo che i telespettatori del GF Vip 7 hanno notato la nascita di un bel rapporto tra...

