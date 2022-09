Otto segnali inequivocabili che gli italiani hanno mandato alla politica Scrive Alli

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ancora una volta, il popolo italiano ha dimostrato di essere più intelligente dei suoi rappresentanti politici. Con il voto di ieri, infatti, ha datopropria classe dirigente una serie di. Li riassumo in 8 punti. Ha premiato la persona che ha saputo mantenere una posizione coerente sui temi più delicati, cioè Giorgia Meloni. Però non le ha dato un vantaggio di dimensioni paragonabili a quelle che furono di Renzi, Grillo e dello stesso Salvini. Questo anche perché le sue posizioni sull’Europa, pur se coerenti, non sono del tutto convincenti. Ha pesantemente penalizzato chi, invece, non ha mai saputo mantenere posizioni coerenti, dai vaccini a Putin, cioè Matteo Salvini. Ora il segretario della Lega dice che il problema è essere stati al governo: di questo passo, tra tre mesi riporterà il suo partito a quel ...