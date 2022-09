Oscar 2023 | ‘Nostalgia’ di Mario Martone film italiano in concorso

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – E’diildesignato a rappresentare l’Italia alla 95esima edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria “International FeatureAward”. Lo ha deciso la Commissione di Selezione per ilda designare all’, istituita dall’Anica su incarico dell’“Academy of Motion Picture Arts and Sciences”, riunita davanti a un notaio e composta da Nicola Borrelli, Laura Delli Colli, Arianna Finos, Concetta Gulino, Ferzan Ozpetek, Andrea Romeo, Matteo Rovere, Iginio Straffi, Alessandra Querzola.concorrerà per la shortlist che includerà i quindici miglioriinternazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2022. ...