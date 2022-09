Lopinionista : Orlando (Pd): 'Sconfitta durissima, va ricostruita la sinistra' - cdsnews : Orlando è ancora deputato, ma ammette: “Sconfitta durissima, sinistra da ricostruire”. Montefiori: “Il Pd decida co… - PoliticaNewsNow : Elezioni, Orlando (PD): 'Sconfitta durissima, la sinistra va ricostruita' - Francesco_Rizz_ : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche2022 Andrea #Orlando: 'Sconfitta durissima, bisogna rifondare la sinistra.' @ultimora_pol - MarcoCata69 : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche2022 Andrea #Orlando: 'Sconfitta durissima, bisogna rifondare la sinistra.' @ultimora_pol -

' Siamo di fronte a unadurissima. Va ricostruita la sinistra per le nuove sfide che ci attendono, superando ... Lo scrive su Facebook il ministro ed esponente Pd, AndreaTutti i leader del partito: durano in media 577 giorni. Sono stati 9 in 14 anni Ladel Partito Democratico alle politiche di settembre 2022 è stata troppo evidente e ... Andrea, ...ROMA - "Siamo di fronte a una sconfitta durissima. Va ricostruita la sinistra per le nuove sfide che ci attendono, superando subalternità e divisioni. La ...Roma, 26 set (Adnkronos) - "Siamo di fronte a una sconfitta durissima. Va ricostruita la sinistra per le nuove sfide che ci attendono, superando subalternità e divisioni. La lotta ...