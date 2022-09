Ora una rivoluzione culturale conservatrice (Di lunedì 26 settembre 2022) Interesse nazionale, famiglia, radici cristiane, Europa, natura, libertà: ecco le parole d'ordine su cui fondare un'azione di governo duratura Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) Interesse nazionale, famiglia, radici cristiane, Europa, natura, libertà: ecco le parole d'ordine su cui fondare un'azione di governo duratura

matteosalvinimi : Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE???? - silvia_sb_ : Ho sentito dire che il centro sx a quest’ora avrebbe vinto se avesse corso in coalizione. Mi pare, però, che il ris… - fanpage : ULTIM'ORA Un giovane si è ucciso in una scuola durante le operazioni di voto. Sospese le votazioni… - lucaccini_carla : RT @LuciaLaVita1: Ora Mentana Bechis ammetton che il termovalizzatore è stata una carognata fatta dal Pd contro il M5S, e vorrebbero sapere… - lwtlittlefreak : e pensare che io sarei potuta essere in una di queste date oddio ora mi scoppia una vena -