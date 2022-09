Offerte esclusive Prime, Amazon lancia il nuovo Prime Day d'autunno (guardando già al Natale) (Di lunedì 26 settembre 2022) Sorpresa, grande sorpresa. Dopo il Prime Day estivo dello scorso luglio, che ci ha permesso di approfittare di numerosi sconti in vista delle vacanze, Amazon ha deciso ora di presentarci un nuovo, speciale evento dedicato alle migliori Offerte dello shopping online, battezzato Offerte esclusive Prime: una seconda maratona di shopping di due giorni durante la quale sarà possibile approfittare di ribassi vari ed eventuali su una miriade di prodotti, che per la prima volta si terrà nella stagione autunnale, anticipando di fatto di una manciata di settimane il Black Friday - e sì, pure il cugino tech, il Cyber Monday. Un evento, dunque, che ci permetterà di sfruttare qualche sconto particolarmente interessante per cambiare regolabarba, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Sorpresa, grande sorpresa. Dopo ilDay estivo dello scorso luglio, che ci ha permesso di approfittare di numerosi sconti in vista delle vacanze,ha deciso ora di presentarci un, speciale evento dedicato alle miglioridello shopping online, battezzato: una seconda maratona di shopping di due giorni durante la quale sarà possibile approfittare di ribassi vari ed eventuali su una miriade di prodotti, che per la prima volta si terrà nella stagione autunnale, anticipando di fatto di una manciata di settimane il Black Friday - e sì, pure il cugino tech, il Cyber Monday. Un evento, dunque, che ci permetterà di sfruttare qualche sconto particolarmente interessante per cambiare regolabarba, ...

