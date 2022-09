Occhio alla potenza del Pd, anche da sconfitto (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set- Governano anche quando non vincono e non calano mai al di sotto di certe percentuali, in due espressioni ecco la potenza del Pd, senza acronimo “Partito democratico”, erede diretto dei Ds, Pds e, illo tempore, Pci. La potenza del Pd in parole semplici Come riporta l’Agenzia Nova ora in casa Nazareno si discute di dimissioni di Enrico Letta, di questo e di quello. Ma al di là della sconfitta, indiscutibile, quello che impressiona della potenza del Pd è la sua “resistenza” elettorale. Una specie di colonna di amianto che sembra impossibile da abbattere. Nonostante la quantità incredibile di idiozie proferite in questa campagna elettorale, dal suo segretario in primis, i dem italiani non mollano l’osso di percentuali comunque solide e, a quanto pare da decenni, inscalfibili. Mai scesi sotto il 16% dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set- Governanoquando non vincono e non calano mai al di sotto di certe percentuali, in due espressioni ecco ladel Pd, senza acronimo “Partito democratico”, erede diretto dei Ds, Pds e, illo tempore, Pci. Ladel Pd in parole semplici Come riporta l’Agenzia Nova ora in casa Nazareno si discute di dimissioni di Enrico Letta, di questo e di quello. Ma al di là della sconfitta, indiscutibile, quello che impressiona delladel Pd è la sua “resistenza” elettorale. Una specie di colonna di amianto che sembra impossibile da abbattere. Nonostante la quantità incredibile di idiozie proferite in questa campagna elettorale, dal suo segretario in primis, i dem italiani non mollano l’osso di percentuali comunque solide e, a quanto pare da decenni, inscalfibili. Mai scesi sotto il 16% dei ...

