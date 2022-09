Nuovo Parlamento, 'debutto' il 13 ottobre. Liliana Segre presiede la seduta al Senato (Di lunedì 26 settembre 2022) La nuova maggioranza di destra sarà 'accolta' dalla superstite dell'Olocausto che aveva chiesto a Meloni di togliere la fiamma dal simbolo di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) La nuova maggioranza di destra sarà 'accolta' dalla superstite dell'Olocausto che aveva chiesto a Meloni di togliere la fiamma dal simbolo di ...

il_pucciarelli : Ora è ufficiale: Di Maio fuori dal prossimo parlamento. Lanciò Conte presidente del Consiglio, pensando di manovrar… - lucatelese : Pensa se il jet privato non atterra nel nuovo parlamento. :-) - DavidPuente : Le attuali percentuali spazzano via i cosiddetti 'partiti anti-sistema'. Potevano presentarsi con un unico simbolo,… - news_mondo_h24 : Seggi per Camera e Senato, quale sarà il nuovo aspetto del Parlamento? - saggiope : #dimaio scrive 'belle' parole nei confronti di 'tanti' attivisti e amici che si son impegnati per il nuovo progetto… -