Nuovo governo, fonti Quirinale: "L'indicazione è chiara, presto l'incarico a Giorgia Meloni" (Di lunedì 26 settembre 2022) Se l'indicazione sarà chiara, come appare oggi, è probabile un incarico diretto a Giorgia Meloni che poi si ripresenterà al Quirinale con la lista dei ministri L'articolo proviene da Firenze Post.

