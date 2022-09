Nuovo governo e come cambia la Carta del docente tra 2023 e 2024 (Di lunedì 26 settembre 2022) In queste settimane si parla tanto di Carta del docente, soprattutto per il ritardo tecnico accumulato con il Nuovo accredito aggiornato per gli aventi diritto a questo bonus. In particolare, negli ultimi tempi si è già parlato di un intervento della politica per accelerare la procedura destinata a sbloccarsi solo nel mese di ottobre, come abbiamo osservato con altro articolo, ma non bisogna dimenticare quale sia lo scenario a lungo termine per le persone interessate. Insomma, quale sarà l’evoluzione del processo nel 2023 e nel 2024 alla luce del Nuovo governo che andrà a formarsi nelle prossime settimane? Proviamo a chiarirci anche su questo aspetto. come il Nuovo governo andrà a condizionare la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) In queste settimane si parla tanto didel, soprattutto per il ritardo tecnico accumulato con ilaccredito aggiornato per gli aventi diritto a questo bonus. In particolare, negli ultimi tempi si è già parlato di un intervento della politica per accelerare la procedura destinata a sbloccarsi solo nel mese di ottobre,abbiamo osservato con altro articolo, ma non bisogna dimenticare quale sia lo scenario a lungo termine per le persone interessate. Insomma, quale sarà l’evoluzione del processo nele nelalla luce delche andrà a formarsi nelle prossime settimane? Proviamo a chiarirci anche su questo aspetto.ilandrà a condizionare la ...

