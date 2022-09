Nuova stagione Teatro Massimo di Palermo, da Wellber a Muti (Di lunedì 26 settembre 2022) Tutto pronto per la Nuova stagione 2022-2023 di opere, balletti e concerti del Teatro Massimo di Palermo. stagione che sarà inaugurata da due opere-concerto fortemente caratterizzate dal tema del Requiem e della memoria, in continuità con gli spettacoli della stagione 2022 dedicati a commemorare le vittime delle stragi di mafia. Si parte l’8 novembre con Kaiserrequiem, una Nuova creazione del direttore musicale del Teatro Massimo Omer Meir Wellber e del regista Marco Gandini che vedrà impegnati Orchestra, Coro e Corpo di ballo del Massimo. L’opera unisce Der Kaiser von Atlantis, composta da Viktor Ullman nel campo di concentramento di Theresienstadt - dove il compositore fu internato ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 settembre 2022) Tutto pronto per la2022-2023 di opere, balletti e concerti deldiche sarà inaugurata da due opere-concerto fortemente caratterizzate dal tema del Requiem e della memoria, in continuità con gli spettacoli della2022 dedicati a commemorare le vittime delle stragi di mafia. Si parte l’8 novembre con Kaiserrequiem, unacreazione del direttore musicale delOmer Meire del regista Marco Gandini che vedrà impegnati Orchestra, Coro e Corpo di ballo del. L’opera unisce Der Kaiser von Atlantis, composta da Viktor Ullman nel campo di concentramento di Theresienstadt - dove il compositore fu internato ...

