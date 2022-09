Nostalgia di Martone è il candidato italiano agli Oscar (Di lunedì 26 settembre 2022) “Nostalgia” di Mario Martone concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2022. Il film è stato selezionato dalla Commissione di Selezione per il film italiano riunita davanti a un notaio e composta da Nicola Borrelli, Laura Delli Colli, Arianna Finos, Concetta Gulino, Ferzan Ozpetek, Andrea Romeo, Matteo Rovere, Iginio Straffi, Alessandra Querzola. “Sono felice e onorato, per me, per noi che l’abbiamo realizzato e per tutto il piccolo universo così umano in cui è nato ‘Nostalgia’. A Cannes avevamo capito che dalla Sanità il film sapeva parlare al mondo. Ringrazio la commissione che ci dà la chance di continuare questo dialogo”, ha dichiarato Martone dopo aver appreso la ... Leggi su zon (Di lunedì 26 settembre 2022) “” di Marioconcorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2022. Il film è stato selezionato dalla Commissione di Selezione per il filmriunita davanti a un notaio e composta da Nicola Borrelli, Laura Delli Colli, Arianna Finos, Concetta Gulino, Ferzan Ozpetek, Andrea Romeo, Matteo Rovere, Iginio Straffi, Alessandra Querzola. “Sono felice e onorato, per me, per noi che l’abbiamo realizzato e per tutto il piccolo universo così umano in cui è nato ‘’. A Cannes avevamo capito che dalla Sanità il film sapeva parlare al mondo. Ringrazio la commissione che ci dà la chance di continuare questo dialogo”, ha dichiaratodopo aver appreso la ...

