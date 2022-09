“Nostalgia” di Mario Martone rappresenterà l’Italia agli Oscar (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – La Commissione di Selezione per il film italiano da designare all’Oscar, istituita dall’Anica su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha votato “Nostalgia” di Mario Martone quale film che rappresenterà l’Italia alla 95ma edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria “International Feature Film Award”. “Nostalgia” concorrerà per la shortlist L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Il Colibrì”, il nuovo film di Francesca Archibugi con Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino e Laura Morante ‘Storia di mia moglie’ di Ildikó Enyedi dal 14 aprile al cinema Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega al cinema dal 4 agosto con Sposa in Rosso Sarah ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – La Commissione di Selezione per il film italiano da designare all’, istituita dall’Anica su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha votato “” diquale film chealla 95ma edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria “International Feature Film Award”. “” concorrerà per la shortlist L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Il Colibrì”, il nuovo film di Francesca Archibugi con Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino e Laura Morante ‘Storia di mia moglie’ di Ildikó Enyedi dal 14 aprile al cinema Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega al cinema dal 4 agosto con Sposa in Rosso Sarah ...

