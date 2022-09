"Non lo sa fare": Travaglio vomita odio sulla Meloni: cosa dice davanti alla Gruber (Di lunedì 26 settembre 2022) Marco Travaglio sputa veleno su Giorgia Meloni. Ospite nel salotto di Lilli Gruber, il direttore del Fatto Quotidiano ha immediatamente aperto il fuoco sulla leader del partito che ha vinto le elezioni: "Io non sono preoccupato per il suo partito post-fascista, sono preoccupato per altro". A questo punto comincia il pesantissimo affondo: "Il problema è il sistema di potere a cui è legata, Berlusconi e la Lega". E ancora: "Ricordiamo i governi con Forza Italia e Alleanza Nazionale legati all'affarismo e ai conflitti di interesse". Travaglio ovviamente scorda i pessimi risultati invece raggiunti dai governi di sinistra e da quelli a guida 5 stelle. Ma il suo livore non conosce confini così ha aggiunto: "Non sanno governare, non sono in grado". Insomma ha già emesso la sua sentenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Marcosputa veleno su Giorgia. Ospite nel salotto di Lilli, il direttore del Fatto Quotidiano ha immediatamente aperto il fuocoleader del partito che ha vinto le elezioni: "Io non sono preoccupato per il suo partito post-fascista, sono preoccupato per altro". A questo punto comincia il pesantissimo affondo: "Il problema è il sistema di potere a cui è legata, Berlusconi e la Lega". E ancora: "Ricordiamo i governi con Forza Italia e Alleanza Nazionale legati all'affarismo e ai conflitti di interesse".ovviamente scorda i pessimi risultati invece raggiunti dai governi di sinistra e da quelli a guida 5 stelle. Ma il suo livore non conosce confini così ha aggiunto: "Non sanno governare, non sono in grado". Insomma ha già emesso la sua sentenza ...

