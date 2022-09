“Non la pensa come lei”. Giorgia Meloni: chi è il compagno Andrea Giambruno, volto noto tv (Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgia Meloni è riuscita a trionfare alle elezioni politiche del 25 settembre e si appresta a diventare la prima presidente del Consiglio donna della storia italiana. Il suo partito, Fratelli d’Italia, ha sbaragliato la concorrenza di tutti e insieme alla Lega di Matteo Salvini e a Forza Italia di Silvio Berlusconi ha ottenuto la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Per quanto riguarda la sua vita privata, andiamo a scoprire insieme chi è il suo compagno Andrea Giambruno, volto noto della televisione. Di Giorgia Meloni ne abbiamo parlato anche in un precedente articolo. Infatti, prima di dirvi chi è il compagno Andrea Giambruno, ecco cosa ha rivelato la madre Anna Paratore ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022)è riuscita a trionfare alle elezioni politiche del 25 settembre e si appresta a diventare la prima presidente del Consiglio donna della storia italiana. Il suo partito, Fratelli d’Italia, ha sbaragliato la concorrenza di tutti e insieme alla Lega di Matteo Salvini e a Forza Italia di Silvio Berlusconi ha ottenuto la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Per quanto riguarda la sua vita privata, andiamo a scoprire insieme chi è il suodella televisione. Dine abbiamo parlato anche in un precedente articolo. Infatti, prima di dirvi chi è il, ecco cosa ha rivelato la madre Anna Paratore ...

