"Non hanno votato? Ecco perché": il delirio di Luxuria, bomba sul voto (Di lunedì 26 settembre 2022) "L'astensionismo? Colpa dei registri divisi per genere". ' Ecco, questo è proprio uno di quei casi in cui la fantasia non ha limiti. Ma è anche la dichiarazione - reale - di Vladimir Luxuria, l'ex parlamentare divenuta icona trans. Secondo quanto ha dichiarato in un'intervista a Adnkronos, subito dopo la chiusure delle elezioni, la divisione in maschi-femmine nei registri dei seggi elettorali avrebbe provocato "una forma di astensionismo indotto". Così Luxuria ha voluto mettere l'accento sulle difficoltà di trans e persone non binarie a esprimere il loro voto nei seggi. "Ci sono persone che in attesa della modifica dei documenti dopo aver cominciato una transizione di genere preferiscono non andare a votare piuttosto che arrivare al seggio elettorale con tutta una fila dietro e dichiarare di non appartenere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) "L'astensionismo? Colpa dei registri divisi per genere". ', questo è proprio uno di quei casi in cui la fantasia non ha limiti. Ma è anche la dichiarazione - reale - di Vladimir, l'ex parlamentare divenuta icona trans. Secondo quanto ha dichiarato in un'intervista a Adnkronos, subito dopo la chiusure delle elezioni, la divisione in maschi-femmine nei registri dei seggi elettorali avrebbe provocato "una forma di astensionismo indotto". Cosìha voluto mettere l'accento sulle difficoltà di trans e persone non binarie a esprimere il loronei seggi. "Ci sono persone che in attesa della modifica dei documenti dopo aver cominciato una transizione di genere preferiscono non andare a votare piuttosto che arrivare al seggio elettorale con tutta una fila dietro e dichiarare di non appartenere ...

