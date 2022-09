Non è neanche finito settembre che già nevica: autunno gelido (Di lunedì 26 settembre 2022) Le previsioni meteo non sono delle migliori per i prossimi giorni. L'autunno è partito con piogge diffuse anche sotto forma di nubifragi che in queste ore stanno interessando molte Regioni: IlMeteo.it mette in evidenza che si contano già allagamenti e danni, soprattutto sulle regioni tirreniche come in Toscana, Lazio e Campania, e che le piogge colpiscono anche il Molise, la Puglia e a tratti pure il Nord e le Isole Maggiori. Da martedì arriveranno altre due perturbazioni di origine artica, ci saranno venti in intensificazione e un calo termico. Inoltre, a fine settembre, torna la neve sulle Alpi a quote inferiori ai 1.600 metri. Nel dettaglio martedì 27 al nord sono segnalate le ultime piogge sul Triveneto, sole altrove; al centro ci saranno rovesci sparsi sulle Tirreniche; mentre al sud sono previsti temporali sulla Calabria tirrenica, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) Le previsioni meteo non sono delle migliori per i prossimi giorni. L'è partito con piogge diffuse anche sotto forma di nubifragi che in queste ore stanno interessando molte Regioni: IlMeteo.it mette in evidenza che si contano già allagamenti e danni, soprattutto sulle regioni tirreniche come in Toscana, Lazio e Campania, e che le piogge colpiscono anche il Molise, la Puglia e a tratti pure il Nord e le Isole Maggiori. Da martedì arriveranno altre due perturbazioni di origine artica, ci saranno venti in intensificazione e un calo termico. Inoltre, a fine, torna la neve sulle Alpi a quote inferiori ai 1.600 metri. Nel dettaglio martedì 27 al nord sono segnalate le ultime piogge sul Triveneto, sole altrove; al centro ci saranno rovesci sparsi sulle Tirreniche; mentre al sud sono previsti temporali sulla Calabria tirrenica, ...

