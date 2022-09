“Non è giusto”. Saman Abbas, la scoperta choc sui genitori dalle intercettazioni allo zio (Di lunedì 26 settembre 2022) Negli ultimi giorni sono emersi particolari agghiaccianti sull’omicidio di Saman Abbas, la 18 scomparsa il 30 aprile scorso da Novellara (Reggio Emilia). Stando al racconto che il cugino Ikram Ijaz avrebbe fatto a un altro detenuto, Saman Abbas sarebbe stata uccisa dallo zio mentre i cugini la tenevano ferma e con il contributo di un uomo misterioso. Strangolata con una corda, e il corpo fatto sparire risucchiato dalle acque del Po. La 18enne sarebbe stata consegnata dai genitori allo zio Danish. Intanto la Procura di Reggio Emilia si prepara a portare in tribunale i faldoni dell’inchiesta sull’omicidio di Samn Abbas. Dagli stessi faldoni affiora un’intercettazione della mamma della ragazza, Nazia Shaheen. “Io e tuo padre siamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Negli ultimi giorni sono emersi particolari agghiaccianti sull’omicidio di, la 18 scomparsa il 30 aprile scorso da Novellara (Reggio Emilia). Stando al racconto che il cugino Ikram Ijaz avrebbe fatto a un altro detenuto,sarebbe stata uccisa dzio mentre i cugini la tenevano ferma e con il contributo di un uomo misterioso. Strangolata con una corda, e il corpo fatto sparire risucchiatoacque del Po. La 18enne sarebbe stata consegnata daizio Danish. Intanto la Procura di Reggio Emilia si prepara a portare in tribunale i faldoni dell’inchiesta sull’omicidio di Samn. Dagli stessi faldoni affiora un’intercettazione della mamma della ragazza, Nazia Shaheen. “Io e tuo padre siamo ...

