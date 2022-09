“Non c’è altro da dire”. Mara Venier, la notizia su Domenica In è confermata (Di lunedì 26 settembre 2022) Mara Venier, momento no, Domenica In bocciata dagli ascolti. E dire che la puntata di ieri si annunciava ricca di appuntamenti e con un parterre di ospiti di rilievo assoluto come Elodie. Elodie che, intervistata da zia Mara, si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua vita personale a cominciare dall’esperienza ad Amici. “Pensavo di non essere abbastanza brava, pensavo che quello non sarebbe mai stato il mio futuro ma avevo la responsabilità del mio sogno e così, un po’ per caso, un po’ per me stessa, sono andata ad Amici e lì c’è stata la svolta”. “Ad Amici non volevo andarci perché avevo paura del confronto. Poi, sotto consiglio di un amico mi sono ritrovata ai provini ma senza crederci. Una volta entrata nella scuola, però, ci ho messo tutta me stessa. È stato un momento importantissimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022), momento no,In bocciata dagli ascolti. Eche la puntata di ieri si annunciava ricca di appuntamenti e con un parterre di ospiti di rilievo assoluto come Elodie. Elodie che, intervistata da zia, si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua vita personale a cominciare dall’esperienza ad Amici. “Pensavo di non essere abbastanza brava, pensavo che quello non sarebbe mai stato il mio futuro ma avevo la responsabilità del mio sogno e così, un po’ per caso, un po’ per me stessa, sono andata ad Amici e lì c’è stata la svolta”. “Ad Amici non volevo andarci perché avevo paura del confronto. Poi, sotto consiglio di un amico mi sono ritrovata ai provini ma senza crederci. Una volta entrata nella scuola, però, ci ho messo tutta me stessa. È stato un momento importantissimo ...

ciropellegrino : A #Napoli uno/una ha cagato sulla scheda. Non so come abbia fatto, c'è la foto, è successo. #ElezioniPolitiche2022 - lucianonobili : Gravissima minaccia di morte contro @matteorenzi a Via Venafro, al Collatino. Quando si sdogana un linguaggio infam… - Pontifex_it : L’ #Eucaristia ci invita ad una conversione: dall’indifferenza alla compassione, dallo spreco alla condivisione, da… - MenoTele : Gente che si conosce già, che ha già tutti i recapiti dell'altra persona e che in tutta l'estate non si vede, non s… - Roselmeti : @WendellGee1985 @GuessWho9900 @KasperReloaded @decet5 @valy_s @a_lambardi @cris_cersei Molti che avevano votato Leg… -