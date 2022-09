No, il Senato della Repubblica non ha ufficializzato l’esistenza delle “scie chimiche” (Di lunedì 26 settembre 2022) Il 26 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 24 settembre, contenente lo screenshot di un documento del Senato della Repubblica italiana in cui si leggono riferimenti alle «sperimentazioni HAARP» (High Frequency Active Auroral Research Program, un progetto finanziato da diverse organizzazioni militari statunitensi finalizzato allo studio della ionosfera per scopi di comunicazione civili e militari), a «sostanze tossiche utilizzate per le operazioni di aerosol» composte da «metalli, polimeri, silicati, virus e batteri» e all’alluminio, definito «una sostanza neurotossica che danneggia il sistema nervoso centrale». Nella parte finale del documento si fa esplicito riferimento a «piogge prodotte dalle ... Leggi su facta.news (Di lunedì 26 settembre 2022) Il 26 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 24 settembre, contenente lo screenshot di un documento delitaliana in cui si leggono riferimenti alle «sperimentazioni HAARP» (High Frequency Active Auroral Research Program, un progetto finanziato da diverse organizzazioni militari statunitensi finalizzato allo studioionosfera per scopi di comunicazione civili e militari), a «sostanze tossiche utilizzate per le operazioni di aerosol» composte da «metalli, polimeri, silicati, virus e batteri» e all’alluminio, definito «una sostanza neurotossica che danneggia il sistema nervoso centrale». Nella parte finale del documento si fa esplicito riferimento a «piogge prodotte dalle ...

