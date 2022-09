Nettuno | il Comune cerca un dirigente dell’Area Tecnica Lavori Pubblici

(Di lunedì 26 settembre 2022)– Prosegue l’attività di rinnovamento degli organici tecnici deldi. Ieri è stato indetto un avviso per il posto di, le cui candidature dovranno essere presentate entro il 10 ottobre (bando al seguente link https://www..roma.it/archivio10 notizie 0 1966.html). Inoltre ilè alla ridi un funzionario a cui assegnare una posizione organizzativa per il Settoree la prossima settimana usciranno i bandi per due funzionari tecnici da assegnare all’attuazione delle progettualità del Pnrr e delle altre opere pubbliche. Tra le iniziative in corso anche il ...

ilClandestinoTW : Il Comune di Nettuno cerca un nuovo dirigente per l’Area tecnica - ilClandestinoTW : Tutela donne e minori, il Comune di Nettuno potenzia la tutela - zazoomblog : Nettuno primo comune del Lazio su Librarisk - #Nettuno #primo #comune #Lazio -

Spari adel litorale a sud della provincia di Roma. Un agguato in piena regola andato in scena poco dopo le 19 di domenica 25 settembre. Sul posto gli agenti del commissariato di Anzio che ...Il ristorante e il suo personale hanno aperto le porte alla Maserati Family sotto il...top di gamma sono la super sportiva MC20 e la spyder MC20 Cielo spinte dall'innovativo motore V6...Nettuno – Sparatoria intorno alle 19 a Nettuno, Comune della costa laziale vicino a Roma. In via Livatino, nei pressi di un complesso residenziale, tre uomini a bordo di un’auto hanno esploso tre colp ...Spari contro un'auto in via Rosario Livatino a Nettuno, in provincia di Roma. A bordo della vettura c'erano due ragazzi che sono rimasti illesi. I colpi di pistola sono stati sparati da un'altra auto, ...