Naturalezza e taglio fotografico | le scene di vita moderna di Degas

(Di lunedì 26 settembre 2022) Edgar(Parigi, 1834 – Parigi, 1917) è l’artista a cui è dedicata la Rubrica di Arte di oggi. Fu uno dei membri di maggior rilievo del gruppo impressionista – pur non definendosi mai come tale – e partecipò a tutte e otto le mostre del gruppo eccetto una. Spesso ricordato come l’artista delle danzatrici e dei nudi femminili, si scontrò tuttavia con gli impressionisti più intransigenti, come Claude Monet, Camille Pissarro e Alfred Sisley. Edgar, tra influenze e innovazione Le tub, Edgar, 1886, pastello, Musée d’Orsay, ParigiNonostanteavesse numerosi punti in comune con gli Impressionisti, come la devozione per Édouard Manet e l’usanza di raffigurare soggetti contemporanei, la sua visione complessiva dell’arte era distante da quella del gruppo. Gli impressionisti erano infatti soliti ...