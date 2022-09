Nations League, Ungheria-Italia: ovazione dallo stadio per Szalai ed il Ct Rossi (Di lunedì 26 settembre 2022) Tantissimo entusiasmo alla Puskas Arena per il match decisivo di Nations League tra Ungheria-Italia. Nella lettura delle formazioni infatti, lo stadio è esploso di partecipazione, soprattutto su due nomi: quello del capitano Adam Szalai, oggi all’ultima gara in Nazionale, e quella del Ct, Italiano, Marco Rossi. Due vere e proprie standing ovation. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Tantissimo entusiasmo alla Puskas Arena per il match decisivo ditra. Nella lettura delle formazioni infatti, loè esploso di partecipazione, soprattutto su due nomi: quello del capitano Adam, oggi all’ultima gara in Nazionale, e quella del Ct,no, Marco. Due vere e proprie standing ovation. SportFace.

