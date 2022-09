Nations League, Ungheria-Italia 0-2: azzurri alla Final Four (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Italia batte 2-0 l’Ungheria in un match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo 3 di Nations League disputato alla Puskas Arena di Budapest. A decidere la partita i gol di Raspadori al 27? e Dimarco al 52?. Grazie a questa vittoria gli azzurri si qualificano alla Final Four di Nations League, raggiungendo Olanda e Croazia. Domani Portogallo e Spagna si giocheranno il quarto e ultimo posto. Dopo il successo di venerdì a San Siro sull’Inghilterra, gli azzurri giocano una gara cinica: match sbloccato nel primo tempo grazie a Raspadori che sfrutta un errore della difesa ungherese. Nella ripresa, Donnarumma salva più volte la porta e Dimarco realizza la rete del ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – L’batte 2-0 l’in un match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo 3 didisputatoPuskas Arena di Budapest. A decidere la partita i gol di Raspadori al 27? e Dimarco al 52?. Grazie a questa vittoria glisi qualificanodi, raggiungendo Olanda e Croazia. Domani Portogallo e Spagna si giocheranno il quarto e ultimo posto. Dopo il successo di venerdì a San Siro sull’Inghilterra, gligiocano una gara cinica: match sbloccato nel primo tempo grazie a Raspadori che sfrutta un errore della difesa ungherese. Nella ripresa, Donnarumma salva più volte la porta e Dimarco realizza la rete del ...

