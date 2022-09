Nations League, l’Italia batte l’Ungheria e sale in cima al girone (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Jack, il tre e l’asso pigliatutto. Sono queste le tre carte vincenti della Nazionale di Roberto Mancini, che in una ‘Puskas Arena’ infuocata dal tifo indiavolato di 60.000 tifosi batte 2-0 l’Ungheria con i gol dei due migliori in campo nel match con l’Inghilterra, Giacomo Raspadori e Federico Dimarco, e grazie alle parate in serie di un monumentale Gigio Donnarumma. Per il secondo anno consecutivo l’Italia accede alla Final Four di Nations League e a giugno avrà così la possibilità di mettere in bacheca un altro trofeo due anni dopo il trionfo di Wembley. Resta la grande delusione per la mancata partecipazione al Mondiale, ma ancora una volta nel momento di massima difficoltà gli Azzurri hanno trovato la forza di reagire. Più forte degli infortuni, in centottanta minuti la Nazionale di Roberto ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Jack, il tre e l’asso pigliatutto. Sono queste le tre carte vincenti della Nazionale di Roberto Mancini, che in una ‘Puskas Arena’ infuocata dal tifo indiavolato di 60.000 tifosi2-0con i gol dei due migliori in campo nel match con l’Inghilterra, Giacomo Raspadori e Federico Dimarco, e grazie alle parate in serie di un monumentale Gigio Donnarumma. Per il secondo anno consecutivoaccede alla Final Four die a giugno avrà così la possibilità di mettere in bacheca un altro trofeo due anni dopo il trionfo di Wembley. Resta la grande delusione per la mancata partecipazione al Mondiale, ma ancora una volta nel momento di massima difficoltà gli Azzurri hanno trovato la forza di reagire. Più forte degli infortuni, in centottanta minuti la Nazionale di Roberto ...

