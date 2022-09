Nations League | l’Italia batte l’Ungheria 2-0 e si qualifica alle Final Four

(Di lunedì 26 settembre 2022) Gli azzurri di Roberto Mancini vincono ancora e si aggiudicano l’accessodellando0-2. Dopo aver conquistato per ben due volte la vittoria contro due super potenze come Germania e Inghilterra, la Nazionale italiana è scesa sul campo della Puskas Arena di Budapest segnando il primo gol al 27? con Raspadori e la seconda rete al 52? con Dimarco. Il successo con l’Inghilterra ha assicurato agli azzurri anche la certezza di essere tra i team più temuti il prossimo 9 ottobre al sorteggio dei gironi dizione a Euro 2024. «Stiamo valutando la cosa migliore da fare per metterli in difficoltà», aveva dichiarato il Ct Mancini a poche ore dallo scontro con, «se saremo con ...

Roberto Mancini, Ct dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida contro l'Ungheria diRoberto Mancini, Ct dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida contro l'Ungheria di. Le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto molto bene per 70 poi ...L'Italia si è qualificata per la Final Four di, in programma nel giugno prossimo. Gli azzurri nell'ultima partita del gruppo 3 hanno battuto l'Ungheria 2 - 0 (1 - 0) scavalcando i magiari in testa alla classifica. A segno Raspadori ...(Adnkronos) - L'Italia batte 2-0 l'Ungheria in un match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo 3 di Nations League disputato alla Puskas Arena di Budapest. A decidere la partita i gol di ...Altra bella prestazione della Nazionale di Roberto Mancini: Raspadori prima e Dimarco poi stendono gli ungheresi Secco successo dell’Italia che supera l’Ungheria (2-0), la scavalca in classifica e vin ...