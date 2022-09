Nasce l'Italia di Giorgia Meloni: "È il tempo della responsabilità, ecco cosa faremo" (Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgia Meloni adesso si gode la vittoria. Dopo aver analizzato i dati che danno come vincente in modo netto e chiaro il centrodestra, è salita sul palco del comitato elettorale per ringraziare gli elettori e spiegare quali sono gli obiettivi principali di questa nuova sfida che tocca al centrodestra e a Fratelli d'Italia. "Mi pare si possa dire che dagli Italiani è arrivata un'indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia", ha affermato la leader di FdI. La Meloni ha poi aggiunto: "Gli Italiani potranno avere finalmente un governo che esce dalla loro indicazione alle urne". E ancora: "La situazione del Paese in questo momento richiedo rispetto reciproco". Un'apertura al dialogo con tutte le forze politiche per il rilancio del Paese in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022)adesso si gode la vittoria. Dopo aver analizzato i dati che danno come vincente in modo netto e chiaro il centrodestra, è salita sul palco del comitato elettorale per ringraziare gli elettori e spiegare quali sono gli obiettivi principali di questa nuova sfida che tocca al centrodestra e a Fratelli d'. "Mi pare si possa dire che daglini è arrivata un'indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'", ha affermato la leader di FdI. Laha poi aggiunto: "Glini potranno avere finalmente un governo che esce dalla loro indicazione alle urne". E ancora: "La situazione del Paese in questo momento richiedo rispetto reciproco". Un'apertura al dialogo con tutte le forze politiche per il rilancio del Paese in ...

