Napoli senza Politano | per Lozano l' occasione del rilancio

ciropellegrino : Mo' date la colpa al #redditodicittadinanza e non alle liste di catapultati, all'egotismo di sinistra, alle campagn… - AntoVitiello : ?? Il #Milan non perdeva da gennaio. 22 turni d'imbattibilità. E ha perso contro il #Napoli esprimendo bel gioco e c… - sunsetjuic3 : oggi una voglia assurda di girare senza meta in una città ma non ho sbatti di arrivare a Napoli quindi rip - LeneLepre : @Adnkronos Te ne dovresti andare da solo ormai sei fuori dai giochi o hai copiato Gomorra 4 5 6 ma nn ti vergogni m… - SimoneBrisi : @creador1996 Ovviamente. Però a Napoli (senza Osimhen e comunque con Raspadori e Simeone in campo) hanno retto fino… -

ilmattino.it

- Il Chucky s'è messo in scia: gol con il Messico , il primo della sua stagione. E ora l'appello è completo: i vari colleghi di reparto delavevano già festeggiato e brindato - da Kvara a Osi, passando per il Cholito, Raspadori e Politano - e dunque non restava che lui. Sì, Lozano doveva interrompere il digiuno in qualche modo, in ...... il famoso attivo da 60 milioni di euro da realizzare entro giugno,dimenticare il fatto che ... Il sogno di Paolo Maldini porta il nome di Zambo Anguissa , che ilha riscattato dal Fulham ... Napoli, l'arcivescovo Battaglia: senza verità soprusi e violenza Problemi in attacco per Spalletti in vista di Napoli-Torino. L'assenza di Politano e i dubbi su Lozano spingono per una soluzione a sorpresa ...Napoli, Palermo e Firenze sarebbero le stesse senza i mercati, i vicoli, i banchetti per il cibo di strada Roma sarebbe Roma senza la pizza al taglio Siamo convinti di no. Per questo, anche quest'an ...