Motomondiale: Petrucci correrà Gp Thailandia, sostituirà Mir alla guida della Suzuki (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. - (Adnkronos) - Danilo Petrucci tornerà a correre in MotoGp. Lo farà in Thailandia il prossimo 2 ottobre (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su Now) sulla Suzuki, prendendo il posto dell'infortunato Joan Mir. Quella che sembrava solo una allettante suggestione ora è diventata una certezza grazie al lavoro di Livio Suppo che è riuscito a far ottenere all'italiano una wild-card, come certificato dal comunicato ufficiale della casa giapponese. Mir ha saltato Misano, Aragon e Motegi e non riuscirà a recuperare dalla frattura alla caviglia rimediata in Austria in tempo per Buriram. Dopo Kazuki Watanabe a Misano e Takuya Tsuda a Motegi (ad Aragon lo spagnolo non era stato rimpiazzato perché aveva alzato bandiera bianca il sabato di qualifiche dopo aver ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. - (Adnkronos) - Danilotornerà a correre in MotoGp. Lo farà inil prossimo 2 ottobre (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su Now) sulla, prendendo il posto dell'infortunato Joan Mir. Quella che sembrava solo una allettante suggestione ora è diventata una certezza grazie al lavoro di Livio Suppo che è riuscito a far ottenere all'italiano una wild-card, come certificato dal comunicato ufficialecasa giapponese. Mir ha saltato Misano, Aragon e Motegi e non riuscirà a recuperare dfratturacaviglia rimediata in Austria in tempo per Buriram. Dopo Kazuki Watanabe a Misano e Takuya Tsuda a Motegi (ad Aragon lo spagnolo non era stato rimpiazzato perché aveva alzato bandiera bianca il sabato di qualifiche dopo aver ...

