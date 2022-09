Motomondiale, GP Thailandia 2022: calendario, programma, orari. Guida tv Sky e TV8 (Di lunedì 26 settembre 2022) Continua senza sosta il Motomondiale 2022 con il Gran Premio di Thailandia, 16mo impegno della stagione. Tutto è pronto per il ritorno dei protagonisti delle due ruote in quel di Buriram, impianto permanente che non abbiamo visto negli ultimi due anni in seguito all’emergenza sanitaria. Il Chang International Circuit è la location dell’evento, una pista sorta nel 2014 che ha accolto la MotoGP nel 2018 e nel 2019. La lunghezza è di 4 chilometri e 5 metri, intervallati da 12 interessanti curve. La parte conclusiva è sicuramente la più complicata con una serie di pieghe in successione che conduce sul brevissimo rettilineo principale. Lo spagnolo Marc Marquez (Honda) vinse nella stagione 2019 dopo una storica lotta contro il francese Fabio Quartararo (Yamaha). Il campione del mondo in carica concluse al secondo posto precedendo l’iberico ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Continua senza sosta ilcon il Gran Premio di, 16mo impegno della stagione. Tutto è pronto per il ritorno dei protagonisti delle due ruote in quel di Buriram, impianto permanente che non abbiamo visto negli ultimi due anni in seguito all’emergenza sanitaria. Il Chang International Circuit è la location dell’evento, una pista sorta nel 2014 che ha accolto la MotoGP nel 2018 e nel 2019. La lunghezza è di 4 chilometri e 5 metri, intervallati da 12 interessanti curve. La parte conclusiva è sicuramente la più complicata con una serie di pieghe in successione che conduce sul brevissimo rettilineo principale. Lo spagnolo Marc Marquez (Honda) vinse nella stagione 2019 dopo una storica lotta contro il francese Fabio Quartararo (Yamaha). Il campione del mondo in carica concluse al secondo posto precedendo l’iberico ...

TamiK_Colorado : RT @corsedimoto: DANILO PETRUCCI torna in MotoGP: il prossimo week end correrà con la Suzuki il GP Thailandia. #Corsedimoto #DaniloPetrucc… - Ellbowslider : RT @corsedimoto: DANILO PETRUCCI torna in MotoGP: il prossimo week end correrà con la Suzuki il GP Thailandia. #Corsedimoto #DaniloPetrucc… - veren4ever : RT @corsedimoto: DANILO PETRUCCI torna in MotoGP: il prossimo week end correrà con la Suzuki il GP Thailandia. #Corsedimoto #DaniloPetrucc… - kenichiro16w : RT @corsedimoto: DANILO PETRUCCI torna in MotoGP: il prossimo week end correrà con la Suzuki il GP Thailandia. #Corsedimoto #DaniloPetrucc… - matisanchez : RT @gponedotcom: Da Bamber Park a Buriram: Danilo torna nel Motomondiale sostituendo Joan sulla GSX-RR in vista del round asiatico in progr… -