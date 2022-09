MotoGp: sarà Petrucci a sostituire Mir nel Gp Thailandia (Di lunedì 26 settembre 2022) Danilo Petrucci tornerà a correre in MotoGp il 2 ottobre in Thailandia sulla Suzuki, occupando il posto dell’infortunato Joan Mir. Il pilota spagnolo ha già saltato Misano, Aragon e Motegi e non riuscirà a recuperare dalla frattura alla caviglia rimediata in Austria in tempo. Dopo Kazuki Watanabe e Takuya Tsuda, sarà Petrucci il prossimo sostituto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Danilotornerà a correre inil 2 ottobre insulla Suzuki, occupando il posto dell’infortunato Joan Mir. Il pilota spagnolo ha già saltato Misano, Aragon e Motegi e non riuscirà a recuperare dalla frattura alla caviglia rimediata in Austria in tempo. Dopo Kazuki Watanabe e Takuya Tsuda,il prossimo sostituto. SportFace.

sportface2016 : #MotoGp: sarà #Petrucci a sostituire #Mir nel #GpThailandia - rossi_anton78 : Petrucci torna in MotoGP™: in Thailandia sarà sulla Suzuki - Sport_Fair : A Buriram il ritorno di #Petrucci Sarà in gara ai #ThaiGP - biagio4658 : Sarà bello rivedere Petrux in MotoGP. Grande Petrux - toocrazyandlazy : RT @bonaldo_mattia: Se Bagnaia perde questo mondiale sarà solo colpa sua, cioè quante cadute ha fatto, 4/5 ? Quartararo ha sempre massimizz… -