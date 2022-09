MotoGP, Danilo Petrucci sostituirà Joan Mir nel GP della Thailandia (Di lunedì 26 settembre 2022) Secondo quanto si apprende dal sito ufficiale della Suzuki, Danilo Petrucci sostituirà Joan Mir nel Gran Premio della Thailandia di MotoGP, in programma nel prossimo fine settimana a Buriram. L’iberico è costretto allo stop dall’infortunio alla caviglia destra rimediato nel GP d’Austria ad agosto, con frattura all’astragalo e danni ai legamenti. Alex Rins: “È davvero bello tornare a Buriram, anche perché i fan qui sono incredibilmente appassionati di motociclismo e l’atmosfera è sempre davvero eccitante. Come tutti sanno, Motegi non è stata una gara positiva per noi, ma ho avuto un enorme impulso dai fan giapponesi e voglio portare quel supporto nelle restanti gare”. Danilo Petrucci: “Inutile dire che sono così felice ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Secondo quanto si apprende dal sito ufficialeSuzuki,Mir nel Gran Premiodi, in programma nel prossimo fine settimana a Buriram. L’iberico è costretto allo stop dall’infortunio alla caviglia destra rimediato nel GP d’Austria ad agosto, con frattura all’astragalo e danni ai legamenti. Alex Rins: “È davvero bello tornare a Buriram, anche perché i fan qui sono incredibilmente appassionati di motociclismo e l’atmosfera è sempre davvero eccitante. Come tutti sanno, Motegi non è stata una gara positiva per noi, ma ho avuto un enorme impulso dai fan giapponesi e voglio portare quel supporto nelle restanti gare”.: “Inutile dire che sono così felice ...

