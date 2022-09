Motocross, l’Italia non trova il bis nel MXoN 2022 ma è comunque quarta. Successo per gli Stati Uniti (Di lunedì 26 settembre 2022) Si sapeva che per l’Italia non sarebbe stato facile centrare il bis in fatto di successi al Motocross delle Nazioni, ma i nostri portacolori hanno comunque messo in scena una buona prestazione. Sul tracciato di RedBud nel Michigan, pesantemente condizionato dalla pioggia caduta prima del via delle manche, il Successo per quanto riguarda l’edizione 2022 è andato ai padroni di casa degli Stati Uniti (Eli Tomac, Chase Sexton e Justin Cooper) davanti a Francia (Maxime Renaux, Dylan Ferrandis e Marvin Musquin) e Australia (Jett Lawrence, Mitchell Evans e Hunter Lawrence) con l’Italia (che vedeva al via Tony Cairoli, Mattia Guadagnini e Andrea Adamo) che ha chiuso con un positivo quarto posto. Come si sono sviluppate le tre gare? Il ghiaccio è stato rotto ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Si sapeva che pernon sarebbe stato facile centrare il bis in fatto di successi aldelle Nazioni, ma i nostri portacolori hannomesso in scena una buona prestazione. Sul tracciato di RedBud nel Michigan, pesantemente condizionato dalla pioggia caduta prima del via delle manche, ilper quanto riguarda l’edizioneè andato ai padroni di casa degli(Eli Tomac, Chase Sexton e Justin Cooper) davanti a Francia (Maxime Renaux, Dylan Ferrandis e Marvin Musquin) e Australia (Jett Lawrence, Mitchell Evans e Hunter Lawrence) con(che vedeva al via Tony Cairoli, Mattia Guadagnini e Andrea Adamo) che ha chiuso con un positivo quarto posto. Come si sono sviluppate le tre gare? Il ghiaccio è stato rotto ...

GPENDURO : L’ITALIA IN MAGLIA AZZURRA CONCLUDE IL MOTOCROSS DELLE NAZIONI AI PIEDI DEL PODIO - GrifoRampante : Motocross delle Nazioni 2022 - L'Italia abdica ai piedi del podio, Stati Uniti campioni in patria - sportal_it : Motocross delle Nazioni, Tony Cairoli trascina l'Italia ai piedi del podio - Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: Quarto posto per l'Italia ???? #Magliazzurra ?? al Motocross delle Nazioni #MXoN di Red Bud vinto dal Team USA ???? Conside… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: gli Stati Uniti trionfano in patria! Quarta l’Italia - #Motocross… -