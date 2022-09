Motocross delle Nazioni 2022: God bless America a Red Bud (Di lunedì 26 settembre 2022) Undici anni di digiuno, più un anno fuori dal giro. Da questo pregresso si può capire bene la gioia dei rappresentanti degli Stati Uniti, vincitori dell’edizione 2022 del Motocross delle Nazioni. Un trionfo avvenuto nella terra di casa, il circuito di Red Bud a Buchanan, nel Michigan, ben noto ai frequentatori dell’AMA National. Eli Tomac, Justin Cooper e Chase Sexton battono la concorrenza dell’Australia dei fratelli Lawrence e della Francia, le due Nazioni che accompagnano gli USA sul podio. Un podio che l’Italia può solo guardare, nonostante gli enormi sforzi di capitan Antonio Cairoli, Andrea Adamo e Mattia Guadagnini. Motocross delle Nazioni: anteprima dell’Olimpiade del motore formato 2022 Motocross ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 settembre 2022) Undici anni di digiuno, più un anno fuori dal giro. Da questo pregresso si può capire bene la gioia dei rappresentanti degli Stati Uniti, vincitori dell’edizionedel. Un trionfo avvenuto nella terra di casa, il circuito di Red Bud a Buchanan, nel Michigan, ben noto ai frequentatori dell’AMA National. Eli Tomac, Justin Cooper e Chase Sexton battono la concorrenza dell’Australia dei fratelli Lawrence e della Francia, le dueche accompagnano gli USA sul podio. Un podio che l’Italia può solo guardare, nonostante gli enormi sforzi di capitan Antonio Cairoli, Andrea Adamo e Mattia Guadagnini.: anteprima dell’Olimpiade del motore formato...

