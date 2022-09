Morto a Verona Mario Giulio Schinaia, ex procuratore della Repubblica (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ Morto a Verona Mario Giulio Schinaia, procuratore della Repubblica di Verona dal 2008 al 2016. Aveva 75 anni, era era malato da tempo. Originario di Barletta, dove era nato il 2 gennaio 1947, Schinaia era arrivato a Verona nel 1975, appena entrato in magistratura, e nel febbraio 1991 aveva condotto l’indagine che in poche ore porto’ all’arresto di Pietro Maso e dei suoi complici per l’omicidio dei genitori del giovane di Montecchia di Crosara (Verona). Dopo essere stato procuratore aggiunto successe a Guido Papalia ai vertici della Procura scaligera nel 2008, quando condusse l’indagine sulla morte di Nicola Tommasoli, il giovane veronese vittima di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) E’didal 2008 al 2016. Aveva 75 anni, era era malato da tempo. Originario di Barletta, dove era nato il 2 gennaio 1947,era arrivato anel 1975, appena entrato in magistratura, e nel febbraio 1991 aveva condotto l’indagine che in poche ore porto’ all’arresto di Pietro Maso e dei suoi complici per l’omicidio dei genitori del giovane di Montecchia di Crosara (). Dopo essere statoaggiunto successe a Guido Papalia ai verticiProcura scaligera nel 2008, quando condusse l’indagine sulla morte di Nicola Tommasoli, il giovane veronese vittima di ...

