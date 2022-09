Morbius | 5 motivi per recuperare il film

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 26 settembre 2022) Nonostante le tante critiche al cinecomic di Daniel Espinosa, in occasione della sua uscita su Netflix e programmazione su Sky e NOW, scopriamo quali elementi giustificano la visione di, con protagonista un convincente Jared Leto., agli occhi del pubblico e della critica, è stato l'ennesimo passo falso del Sony's Spider-Man Universe, media franchise dedicato agli antagonisti dell'Uomo Ragno che per ora ha visto l'uscita sul grande schermo di Venom (2018) e Venom - La furia di Carnage (2021). Effettivamente, il progetto diretto da Daniel Espinosa (Safe House - Nessuno è al sicuro, Life - Non oltrepassare il limite) e scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless, per quanto abbia delle grandi potenzialità alla base, non riesce a funzionare perfettamente. Ciò vale persia come titolo individuale (in quanto banale e fuori ...