Moonage Daydream: cinque grandi canzoni del documentario su David Bowie (Di lunedì 26 settembre 2022) Moonage Daydream ripercorre la carriera di David Bowie fra esibizioni e interviste: ecco alcune delle canzoni-simbolo della rockstar britannica incluse nel film di Brett Morgen. L'icona glam per antonomasia e l'artista elusivo dedito alle sperimentazioni; il divo maudit dal fascino androgino e l'idolo delle folle sempre pronto a rinnovarsi: il ritratto di David Bowie tracciato in Moonage Daydream è come un prisma che, da una sequenza all'altra, ci presenta i volti e le maschere dell'indimenticata rockstar britannica, in un travolgente, allucinato viaggio nel tempo della durata di oltre due ore. Centoquaranta minuti nel corso dei quali il regista Brett Morgen incasella spezzoni di interviste, filmati di repertorio, materiale inedito ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 settembre 2022)ripercorre la carriera difra esibizioni e interviste: ecco alcune delle-simbolo della rockstar britannica incluse nel film di Brett Morgen. L'icona glam per antonomasia e l'artista elusivo dedito alle sperimentazioni; il divo maudit dal fascino androgino e l'idolo delle folle sempre pronto a rinnovarsi: il ritratto ditracciato inè come un prisma che, da una sequenza all'altra, ci presenta i volti e le maschere dell'indimenticata rockstar britannica, in un travolgente, allucinato viaggio nel tempo della durata di oltre due ore. Centoquaranta minuti nel corso dei quali il regista Brett Morgen incasella spezzoni di interviste, filmati di repertorio, materiale inedito ...

truemusicsalad : Per tre giorni - dal 26 al 28 settembre - sarà nelle sale #MoonageDaydream, il doc di Brett Morgen su #DavidBowie. - federicogironi : Oggi al cinema esce questo film qui, che è una discreta bombetta, per chi ama David Bowie ma anche per chi poco lo… - news_ravenna : Dal 26 al 28 settembre negli UCI dell’Emilia Romagna arriva Moonage Daydream - Alessio3R : Stasera se volete distrarvi un po' e sperare in un mondo migliore andate a vedervi 'Moonage Daydream', il documenta… - rifan155 : RT @UniversalPicsIt: #MoonageDaydreamIlFilm con David Bowie, Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Halloween Jack, il Duca Bianco, e il Profeta Cie… -