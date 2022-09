Montenegro vs Finlandia – pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Montenegro ospita la Finlandia nella UEFA Nations League lunedì 26 settembre sera, alla ricerca della vittoria che garantirebbe il secondo posto nel Gruppo 3 della Lega B. Nel frattempo, la Finlandia affronta la gara sapendo che solo tre punti le garantiranno di evitare la retrocessione nel Gruppo C. Il calcio di inizio di Montenegro vs Finlandia è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Montenegro vs Finlandia : a che punto sono le due squadre Montenegro Il Montenegro si presenta a questa competizione con due vittorie su 12 partite, non certo la forma più incoraggiante quando si ha l’ambizione di lottare per il primo posto. La vittoria per 2-0 contro la Romania nella partita inaugurale ha cambiato le aspettative, ma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilospita lanella UEFA Nations League lunedì 26 settembre sera, alla ricerca della vittoria che garantirebbe il secondo posto nel Gruppo 3 della Lega B. Nel frattempo, laaffronta la gara sapendo che solo tre punti le garantiranno di evitare la retrocessione nel Gruppo C. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlsi presenta a questa competizione con due vittorie su 12 partite, non certo la forma più incoraggiante quando si ha l’ambizione di lottare per il primo posto. La vittoria per 2-0 contro la Romania nella partita inaugurale ha cambiato le aspettative, ma ...

