Mondiali | l' Italia cambia formazione | ma non il risultato | 3 - 0 a Portorico

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali, l'#Italia vince contro #PortoRico Le azzurre si impongono in tre set #SkySport… - ItaliaTeam_it : Seconda partita, seconda vittoria ai Mondiali. Ad Arnhem l’Italia batte Porto Rico 3-0! ???? #ItaliaTeam |… - ItaliaTeam_it : Buona la prima! L’Italia batte il Camerun 3-0 nella prima partita dei Mondiali! ???? #ItaliaTeam | @Federvolley - Aniretac8 : RT @ItaliaTeam_it: Seconda partita, seconda vittoria ai Mondiali. Ad Arnhem l’Italia batte Porto Rico 3-0! ???? #ItaliaTeam | @Federvolley |… - huge1961 : RT @Agenzia_Ansa: L'Italia fatica più del previsto, e rischia, ma alla fine cala il tris contro Portorico, nella seconda partita del girone… -

L'soffre in ricezione (molto con Pietrini) e fatica ad avere un campio palla fluido. Arriva per prima a quota 24, ma spreca le occasioni per chiuedere il set. Si va ai vantaggi, l'...Due muri di Bosetti portano l'sul 3 - 2. Bosetti a propria murata due volte consecutivamente da Abercrombie per il 5 - 3 Porto Rico. Che subisce il break azzurro (sei punti ad uno): un primo ...Dopo quella vinta per 2-1 contro il Portogallo, per la nazionale under 20 di Carmine Nunziata arriva un'altra gara.(Adnkronos) – Nella formazione iniziale Mazzanti ha operato diverso cambi rispetto al match contro il Camerun, dentro Malinov per orro, Pietrini per Sylla e Lubian al posto di Chirichella. Confermate, ...