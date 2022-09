Mondiali | Iran nel caos | tutto cancellato dopo l’accusa

serieAnews_com : ?? #Mondiali, #Iran nel caos ? #Azmoun si schiera a favore dei diritti delle donne ma la sua #denuncia viene oscur… - lc71488535 : RT @fanpage: #Azmoun si ribella ed esprime solidarietà alle donne dell'#Iran e a quanto sta accadendo nel suo paese - bastardo42 : RT @fanpage: #Azmoun si ribella ed esprime solidarietà alle donne dell'#Iran e a quanto sta accadendo nel suo paese - fanpage : #Azmoun si ribella ed esprime solidarietà alle donne dell'#Iran e a quanto sta accadendo nel suo paese - AleAlle_89_ : RT @carmelodipaola: Giudicando appropriata(?) l'esclusione della Russia dalle competizioni sportive, ci attendiamo che analogo provvediment… -

Sport Fanpage

Il 23enne centrale uruguaiano del Barcellona si è infortunato venerdì, nell'amichevole fra la Celeste e l', riportando la rottura del tendine del lungo adduttore della gamba destra. I tempi di ...... difensore del Barcellona , si è infortunato nell'amichevole che l'Uruguay ha giocato contro l'.non sa ancora se operarsi oppure seguire un trattamento moderato per non perdere iin ... Azmoun si ribella all'Iran: Ci vietano di parlare. Esiste un piano per boicottare i Mondiali Il difensore uruguaiano rischia fra le sei e le otto settimane di stop BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Ronald Araujo sarà operato in Finlandia ...Un post di Sardar Azmoun, attaccante della nazionale iraniana, ha scatenato un nuovo dibattito che avrebbe spaccato in due il gruppo giocatori sul ...