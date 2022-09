Mondiali di Volley Femminile, l’Italia fatica ma vince con il Porto Rico (Di lunedì 26 settembre 2022) Arnhem – Nel Campionato del Mondo di Volley 2022 è arrivata la seconda vittoria per la Nazionale Italiana Femminile, 3-0 (28-26, 25-21, 26-24) al Porto Rico. Rispetto alla prima sfida contro il Camerun, le Azzurre hanno dovuto faticare molto di più e ogni set è stato combattuto. Domani le azzurre torneranno in campo contro il Belgio: ore 18 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena. Nella formazione iniziale Mazzanti ha operato diverso cambi rispetto al match contro il Camerun, dentro Malinov per orro, Pietrini per Sylla e Lubian al posto di Chirichella. Confermate, invece, Danesi al centro, Bosetti in banda, Egonu opposto e libero De Gennaro. La partita Il primo set ha visto le azzurre faticare a ingranare e Porto Rico ne ha approfittato (8-8). ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 26 settembre 2022) Arnhem – Nel Campionato del Mondo di2022 è arrivata la seconda vittoria per la Nazionale Italiana, 3-0 (28-26, 25-21, 26-24) al. Rispetto alla prima sfida contro il Camerun, le Azzurre hanno dovutore molto di più e ogni set è stato combattuto. Domani le azzurre torneranno in campo contro il Belgio: ore 18 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena. Nella formazione iniziale Mazzanti ha operato diverso cambi rispetto al match contro il Camerun, dentro Malinov per orro, Pietrini per Sylla e Lubian al posto di Chirichella. Confermate, invece, Danesi al centro, Bosetti in banda, Egonu opposto e libero De Gennaro. La partita Il primo set ha visto le azzurrere a ingranare ene ha approfittato (8-8). ...

