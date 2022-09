Mondiali di pallavolo femminile 2022 | Italia vince ma soffre con Portorico - Sport - Altri Sport

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il 3 - 0 finale nasconde una partita più difficile del previsto per la Nazionale di Mazzanti, che domani tornerà in campo per sfidare il ...

RaiNews : Alle 18.00 oggi le Azzurre della pallavolo incontrano le portoricane. La diretta video e la cronaca qui su rainews.… - darioderrico : RT @Eurosport_IT: Bosetti trascina le azzurre al successo ? #MWCH2022 ?? | #LaNazionale | #Volleyball - DreamTeamCB : RT @Eurosport_IT: Bosetti trascina le azzurre al successo ? #MWCH2022 ?? | #LaNazionale | #Volleyball - Giusina1016 : RT @Eurosport_IT: Bosetti trascina le azzurre al successo ? #MWCH2022 ?? | #LaNazionale | #Volleyball - serieB123 : Italia-Porto Rico, il risultato: 3-0 ai Mondiali di pallavolo femminile -

Il 3 - 0 finale nasconde una partita più difficile del previsto per la Nazionale di Mazzanti, che domani tornerà in campo per sfidare il ...di Claudio Franceschini) Pronosticofemminile/ Signorile: "Italia, credici!" (Esclusiva) ITALIA PORTORICO (RISULTATO 2 - 0): 28 - 26, 25 - 21 Italia Portorico 2 - 0 : nel secondo ...Dopo il facile esordio contro il Camerun, arriva un altro successo per le ragazze di Davide Mazzanti che con i parziali di 28-26, 25-21, 26-24 battono Porto Rico… Leggi ...Il 3-0 finale nasconde una partita più difficile del previsto per la Nazionale di Mazzanti, che domani tornerà in campo per sfidare il Belgio ...