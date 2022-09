Mondiali di Canottaggio | l’Italia sul podio del pararowing

(Di lunedì 26 settembre 2022) L’Italremo del direttore tecnico Francesco Cattaneo ha concluso iAssoluti dia Racice (Rep. Ceca) con la vittoria della medaglia d’argento nel singolo PR1 maschile di Giacomo Perini (CC Aniene). Un risultato che permette alla squadra azzurra di chiudere la manifestazione assoluta iridata con nove medaglie complessive – cinque ori, tre argenti, un bronzo – che valgono il secondo posto nel medagliere per nazioni alle spalle della Gran Bretagna, che vince 12 medaglie (7/1/4), e davanti alla Romania (4 medaglie, tutte d’oro). Per quanto concerne la finale di ieri, Perini tenta la sortita sin dal primo colpo, ma dopo aver condotto per più di 1000 metri, subisce il rientro del due volte campione paralimpico della specialità, l’ucraino Roman Polianskyi, che lo supera a 400 metri dall’arrivo andando a vincere il titolo iridato, mentre ...

