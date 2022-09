Mondiale di Motonautica | Luca Finotti vince il bronzo nella Osy 400

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 settembre 2022) Grandi festeggiamenti per i colori azzurri oggi a San Nazzaro d’Ongina, in provincia di Piacenza, dove si è appena concluso il 20° Grand Prix Motonautico del Po, organizzato dall’AMD San Nazzaro e valido quale Campionatodella Osy/400 e quale 2^ e 3^ tappa del CampionatoF1 – “FIM F1H2O Grand Prix of Emilia Romagna” e “FIM F1H2O Grand Prix of ITALY”. Il Campionatodella Osy/400, si è disputato in tappa unica ed è stato dunque valido per l’assegnazione del Titolo 2022. Quattro le manches di gara, affrontate dai piloti tra ieri e oggi, con la possibilità di scartarne una a livello di punteggio. Sui 18 partecipanti provenienti da sette differenti nazioni, il terzo posto del podio è finito nettamente nelle mani dell’azzurro, il pilota monticellese dell’AD ...