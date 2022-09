LALAZIOMIA : Milinkovic riabbraccia la Lazio in anticipo: buona notizia per Sarri - sportli26181512 : Milinkovic riabbraccia la Lazio in anticipo: buona notizia per Sarri: Il centrocampista serbo è squalificato contro… -

è integro, è solo squalificato, ha beccato un giallo sabato contro la Svezia (4 - 1 per la Serbia). Nella Nations League bastano due gialli per far scattare lo stop, così è stato. Il ...Savic ha fatto rientro anticipato in quel di Formello: la Lazio riabbraccia il centrocampista serbo- Savic è tornato a Formello in anticipo. Il centrocampista della Lazio, squalificato con la Serbia dopo l'ammonizione rimediata nel match contro la ... Lazio, riecco Milinkovic Savic: rientro anticipato a Formello