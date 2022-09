Milano, gli studenti del Manzoni occupano il liceo per protestare (anche) contro Meloni: “Non ci tireremo indietro” (Di lunedì 26 settembre 2022) Cominciano a montare le prime proteste dopo i risultati del voto di ieri, che hanno sancito la vittoria del Centrodestra a trazione Meloniana. Il futuro Governo guidato da Fratelli d’Italia spaventa e a sollevarsi sono state oggi le voci degli studenti del liceo Manzoni di Milano, che hanno deciso di occupare la scuola situata in via Orazio. I ragazzi, dopo aver organizzato un picchetto all’ingresso dell’edificio, si sono riuniti in assemblea in palestra per discutere dell’occupazione organizzata, tra le altre cose, pure in aperta polemica all’alternanza scuola lavoro dopo la morte del 18enne Giuliano De Seta, per il quale avevano già svolto un corteo circa 10 giorni fa. liceo Manzoni occupato dagli studenti dopo le elezioni: “Vogliamo dirlo alla ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Cominciano a montare le prime proteste dopo i risultati del voto di ieri, che hanno sancito la vittoria del Centrodestra a trazioneana. Il futuro Governo guidato da Fratelli d’Italia spaventa e a sollevarsi sono state oggi le voci deglideldi, che hanno deciso di occupare la scuola situata in via Orazio. I ragazzi, dopo aver organizzato un picchetto all’ingresso dell’edificio, si sono riuniti in assemblea in palestra per discutere dell’occupazione organizzata, tra le altre cose, pure in aperta polemica all’alternanza scuola lavoro dopo la morte del 18enne Giuliano De Seta, per il quale avevano già svolto un corteo circa 10 giorni fa.occupato daglidopo le elezioni: “Vogliamo dirlo alla ...

