Milano, gli studenti del liceo occupano la scuola per protestare contro la vittoria di Giorgia Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) Gli studenti di un rinomato liceo milanese, a poche ore dalla vittoria di Giorgia Meloni, hanno deciso di occupare la scuola. La vittoria di Giorgia Meloni sembra aver messo in crisi il paese in meno di una giornata. Artisti che sbottano, giornalisti che ipotizzano scenari da apocalisse e studenti che occupano le scuole timorosi che L'articolo proviene da Leggilo.org.

AngeloCiocca : A Milano gli studenti occupano il liceo Manzoni per protestare contro la vittoria del centrodestra. Alla faccia della democrazia??????? - Giorgiolaporta : Se i loro beniamini non vincono le #ElezioniPolitiche2022 loro occupano e impediscono agli altri di studiare. E chi… - Agenzia_Ansa : Per protestare contro la vittoria del centrodestra alle elezioni, gli studenti del liceo Manzoni di Milano hanno oc… - AntonioOpallo61 : RT @Fabry0222: A Milano il #TerzoPolo oltre il 15%, nelle grandi città del centro-nord sempre oltre il 10% e poi c’è il sud… che vota chi g… - kkzoel : RT @Dioincidenza: 'Per protestare contro la vittoria del centrodestra [..] e il futuro governo guidato da #FdI, gli studenti del liceo clas… -